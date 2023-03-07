Действие зернового соглашения истекает 18 марта, если не будет согласовано продление.

Украина начала онлайн-переговоры с партнерами о расширении Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставки зерна на мировые рынки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском правительстве.

Он отметил, что Украина не вела переговоров с Россией, которая блокировала украинские черноморские порты после вторжения в прошлом году, но Киев понимал, что его партнеры разговаривают с Москвой.

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"Ситуация с переговорами довольно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров", - сказал источник.

Экспорт зерна из Украины - что известно

Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна, но ее экспортные возможности пострадали из-за вторжения России и блокировки российским флотом морских путей.

Черноморская зерновая инициатива была реализована при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Она была продлена в ноябре еще на 120 дней, но срок ее действия истекает 18 марта, если не будет согласовано продление.

Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создании безопасных маршрутов. Однако замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил Reuters в прошлом месяце, что Киев предложил продлить зерновое соглашение как минимум на один год и добавить в него порты Николаева.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что Анкара усердно работает над продлением зерновой инициативы, в то время как Россия дала понять, что недовольна соглашением.

Москва заявила, что согласится на продление зерновой сделки только в том случае, если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.

И хотя экспорт сельскохозяйственной продукции из России не подпадает под санкции Запада, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование якобы являются "барьером" для экспорта ее "собственного" зерна и удобрений.

По состоянию на 6 марта экспорт зерна из Украины снизился на 26,6%, до 32,9 млн тонн в сезоне 2022/23 из-за меньшего урожая и логистических трудностей, вызванных вторжением России.

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