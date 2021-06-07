Комитет потребовал ​у крупнейших производителей подсолнечного масла и яиц объяснить причины повышения цен.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит расследование относительно роста цен на подсолнечное масло и яйца, которые за последний год подорожали более чем наполовину.

Об этом сообщили в АМКУ в ответ на запрос УНИАН.

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"В настоящее время проводится оценка действий субъектов хозяйствования на соответствие законодательству о защите экономической конкуренции в связи с повышением цен на масло подсолнечное и на яйца куриные", – сказано в письме ведомства.

В частности, комитет уже направил ряд требований о предоставлении информации крупнейшим производителям подсолнечного масла и яиц (каким именно компаниям - не уточняется), чтобы установить, были ли объективные факторы для повышения цен.

Также требования о предоставлении информации относительно указанных товаров комитет направил в крупнейшие торговые сети.

"После получения всех ответов и анализа информации, при наличии в действиях участников рынка признаков нарушений, будет решаться вопрос по правоприменению или адвокатированию конкуренции на задействованных товарных рынках", – говорится в сообщении.

Кроме того, АМКУ продолжает сбор и анализ доказательств по делу, которое открыто против компании "Астарта" и завода "Радеховский сахар" относительно повышения цен на сахар.

В ведомстве уточнили, что в расследование также включены следующие производители сахара: ООО «Цукорагропром», ООО «Новооржицкий сахарный завод», ООО «Наркевицкий сахарный завод», ООО «Новоивановский сахарный завод». Предприятия подозреваются в совершении антиконкурентных действий по предварительному сговору на рынке первичной реализации свекольного сахара.

В комитете не исключают открытие дел и против других производителей сахара.

"На этом этапе расследования в перечень ответчиков по делу отнесены вышеуказанные субъекты хозяйствования. В случае, если в ходе расследования будет установлено наличие признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях других субъектов хозяйствования, они будут привлечены дополнительно", – сообщили в АМКУ.

Как менялись цены

В апреле 2021 года Антимонопольный комитет Украины открыл дело по признакам антиконкурентных согласованных действий против крупнейшего производителя сахара - группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" в связи с ростом цен на продукцию почти наполовину.

Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар, яйца и подсолнечное масло в Украине выросли в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, цены на яйца в апреле 2021 года были уже на 90% выше прошлогодних, на подсолнечное масло – на 62,9%, сахар – на 65%.

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Автор: Анна Нагорная