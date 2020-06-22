Жаркий июнь с дождями благоприятно сказывается на зерновых в Украине - эксперт

Согласно прогнозам, в ближайшее время в Украине сохранятся благоприятные погодные условия для ранних яровых, кукурузы и подсолнечника.

Жаркий июнь с дождями благоприятно сказывается на качестве и количестве зерна, которое дозревает на полях Украины.

Читайте такжеВ украинских хранилищах сократились запасы зерновых - Госстат

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании "Украгроконсалт" со ссылкой на эксперта рынка зерновых Елизавету Малышко.

"Согласно прогнозным моделям, такие погодные условия сохранятся в ближайшее время, что хорошо для дозревающего зерна ранних яровых, а также для кукурузы и подсолнечника", - говорится в сообщении.

Эксперт прогнозирует, что в этом году доля пшеницы продовольственного качества в урожае будет больше 50%.

При этом первые показатели урожайности будут существенно хуже прошлогодних, поскольку уборка начнется с юга, наиболее пострадавшего от засушливых условий весны.

"При достаточно высоком протеине зерно будет идти щуплым, с низким натурным весом. Однако с началом массовой уборки количественные и качественные показатели улучшатся", - говорится в сообщении "Украгроконсалт".

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году может превысить 68 миллионов тонн, а по масличным культурам составит 20 миллионов тонн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram