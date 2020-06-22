Жаркий июнь с дождями благоприятно сказывается на зерновых в Украине - эксперт
Жаркий июнь с дождями благоприятно сказывается на качестве и количестве зерна, которое дозревает на полях Украины.
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Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании "Украгроконсалт" со ссылкой на эксперта рынка зерновых Елизавету Малышко.
"Согласно прогнозным моделям, такие погодные условия сохранятся в ближайшее время, что хорошо для дозревающего зерна ранних яровых, а также для кукурузы и подсолнечника", - говорится в сообщении.
Эксперт прогнозирует, что в этом году доля пшеницы продовольственного качества в урожае будет больше 50%.
При этом первые показатели урожайности будут существенно хуже прошлогодних, поскольку уборка начнется с юга, наиболее пострадавшего от засушливых условий весны.
"При достаточно высоком протеине зерно будет идти щуплым, с низким натурным весом. Однако с началом массовой уборки количественные и качественные показатели улучшатся", - говорится в сообщении "Украгроконсалт".
Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году может превысить 68 миллионов тонн, а по масличным культурам составит 20 миллионов тонн.
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