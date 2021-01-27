Сингапур является одним из крупнейших стратегических партнеров для украинской птицеводческой отрасли.

Украина возобновила экспорт птицы и яиц в Сингапур, который был приостановлен из-за вспышки птичьего гриппа в нашей стране в конце прошлого года.

Читайте такжеУкраина заметно сократила экспорт агропродукции в ЕвросоюзОб этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, Сингапурское продовольственное агентство (SFA) признало украинские принципы регионализации птичьего гриппа, согласно которым экспорт продукции птицеводства разрешен с территории вне 10-км зоны вокруг вспышки птичьего гриппа.

Стороны изменили и пересогласовали соответствующие документы, а именно сертификат здоровья на экспорт из Украины в Сингапур мяса птицы и продуктов из него, на экспорт столовых яиц и яичных продуктов.

"Отныне предприятия, аккредитованные на экспорт продукции птицеводства в Республику Сингапур, могут экспортировать в Сингапур из зон, свободных от гриппа птицы", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Сингапур является одним из крупнейших стратегических партнеров для украинской птицеводческой отрасли.

Что этому предшествовало

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в конце 2020 года заявила, что волна птичьего гриппа, которая катится по Европе, где он выявлен уже в 13 странах Евросоюза, дошла и до Украины.

8 декабря 2020 года в селе Кандыбино Николаевской области в личном хозяйстве была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

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Автор: Анна Нагорная