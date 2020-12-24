Из-за вспышки птичьего гриппа ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония ограничили импорт продукции птицеводства с территории всей Украины.

Волна птичьего гриппа, которая катится по Европе, где он выявлен уже в 13 странах Евросоюза, дошла и до Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook написала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

"К большому сожалению, волна "птичьего гриппа", которая катится по Европе, где он обнаружен в 13 странах ЕС, дошла и до Украины. В начале месяца эту болезнь обнаружили в Николаевской области… Сегодня с самого утра поступила информация о возможном заболевании птицы на севере Киевской области", - написала она.

Магалецкая отметила, что эта ситуация серьезно отражается на экспорте продуктов птицеводства из Украины. Саудовская Аравия, Молдова, Израиль и ОАЭ уже начали импортировать украинскую продукцию с ограничениями, избегая импорта продукции из зараженной зоны.

Гонконг, Беларусь, Казахстан ограничили импорт из Николаевской области. При этом ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония ограничили импорт продукции птицеводства с территории всей страны.

"Сейчас мы проводим активные переговоры с партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран о признании зонирования... После случая в Киевской области переговорной работы значительно прибавится", - написала она.

Что этому предшествовало

8 декабря в селе Кандыбино Николаевской области в личном селянском хозяйстве была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.

Тогда же Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины птицы и продукции птицеводства. Аналогичный запрет ввели еще более 10 стран.

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Автор: Анна Нагорная