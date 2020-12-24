Также Минэкономики выплатило 327 миллионов гривень дотаций за строительство животноводческих комплексов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выплатило почти 240 миллионов гривень дотаций украинским пчеловодам.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт меда почти на третьОб этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра Тарас Высоцкий.

"Фермерам были выплачены средства на получение дотаций за пчел. На 1 197 201 пчелиную семью пчеловоды получили 239,4 миллиона гривень", - написал он.

Также Высоцкий отчитался о выплате свыше 327 миллионов гривень дотаций за строительство животноводческих комплексов. По его словам, в 2020 году украинские животноводы построили 28 новых комплексов.

Что этому предшествовало

В госбюджете на 2020 год заложено 4 миллиарда гривень на поддержку сельхозпроизводителей.

Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривень - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривень - на садоводство и фермерство.

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Автор: Анна Нагорная