12 января 2022 года Кабмин ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Учитывая рост цен на продукты и уровень средней зарплаты в стране, украинцам пора задуматься над тем, какие продукты они покупают и изменить свой рацион.

Такое мнение, как говорится в материале УНИАН, озвучила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

По словам эксперта, обычно зарплаты через определенный промежуток времени "подтягиваются" к росту цен, однако для этого нужно где-то найти деньги.

Эксперт подчеркнула, что учитывая рост цен на продукты и уровень зарплат, населению стоит задуматься над своими потребительскими привычками, поскольку покупка не очень полезных товаров быстрого приготовления часто стоит дороже свежих и полезных продуктов.

"Свежее мясо и овощи стоят часто дешевле дорогих брендовых полуфабрикатов, а здоровые и современные рецепты не требуют длительных усилий на кухне. Например, свежее куриное филе в магазине продается за 140 грн/кг, а сосиски - почти за 200 грн/кг ", – отметила она.

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В то же время, по словам эксперта, регулирование цен может привести к дефициту.

"Сейчас основной инструмент правительства - субсидии и помощь малоимущим. В том числе, она может быть и в виде карточек на пищевые продукты, особенно плохого в этом ничего нет. А вот регулирование цен искажает рынки и может привести к дефициту. Основной рыночный метод борьбы с инфляцией – инфляционное таргетирование, этим занимаются центральные банки, а не правительства", – отметила Репко.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Продуктовые карточки в Украине:

11 января 2022 года появилась информация о том, что в Офисе президента обговаривают возможность введения в Украине талонов на питание.

Талоны на продукты питания получат граждане с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дія".

Что можно будет купить на продуктовые карточки:

Продуктовые карточки будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые". К такому перечню относятся:

гречка;

сахар;

макароны;

пшеничная мука;

молоко пастеризованное 2,5%;

пшеничный батон;

хлеб ржано-пшеничный;

куриные яйца;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Кто получит талоны на еду:

Талоны будут предназначаться для малообеспеченных слоев населения. По разным подсчетам, на данный момент от 20% до 50% населения Украины нуждаются в помощи.

Коммунальную субсидию в Украине получают 2,5 миллиона домохозяйств. Поэтому можно ожидать, что и продуктовые карточки получат миллионы украинцев.

Во сколько введение продуктовых талонов обойдется Украине:

По оценкам экспертов, введение продуктовых талонов обойдется 50 млрд гривень. Эксперты предполагают, что другие социальные программы возможно придется урезать. Также есть опасения, что инициатива сильнее всего ударит по трудоспособному населению, которое является основным налогоплательщиком.