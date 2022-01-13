Эксперты предостерегают, что угрозой всех соцпрограмм является опасность достижения предельного уровня, когда бюджет не сможет их покрывать.

Введение в Украине продуктовых карточек сопряжено с серьезными финансовыми рисками.

Об этом как говорится в материале УНИАН, заявил президент "Первого международного фонда развития Украины" Николай Волковский.

"Страх в том, что с каждым месяцем или кварталом число "нуждающихся" будет увеличиваться благодаря не отлаженной системе и коррупции, что превратит программу в монстра для добросовестных налогоплательщиков", - отметил эксперт.

В то же время, по словам Волковского, данная программа имеет и позитивные стороны.

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"Возможность более честного, прямого и ориентированного на гражданина влияния в позитивную сторону. Вовлечение в эту программу социальных товаров отечественного производства превратило бы ее в мощное средство стимулирования предпринимательской деятельности, увеличения рабочих мест и улучшения ситуации во всех регионах", - отметил Волковский.

При этом эксперты предостерегают, что недостатком и угрозой всех государственных социальных программ является опасность достижения предельного уровня, когда бюджет не сможет их покрывать.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Продуктовые карточки в Украине:

11 января 2022 года появилась информация о том, что в Офисе президента обговаривают возможность введения в Украине талонов на питание.

Талоны на продукты питания получат граждане с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дія".

Что можно будет купить на продуктовые карточки:

Продуктовые карточки будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые". К такому перечню относятся:

гречка;

сахар;

макароны;

пшеничная мука;

молоко пастеризованное 2,5%;

пшеничный батон;

хлеб ржано-пшеничный;

куриные яйца;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Кто получит талоны на еду:

Талоны будут предназначаться для малообеспеченных слоев населения. По разным подсчетам, на данный момент от 20% до 50% населения Украины нуждаются в помощи.

Коммунальную субсидию в Украине получают 2,5 миллиона домохозяйств. Поэтому можно ожидать, что и продуктовые карточки получат миллионы украинцев.

Во сколько введение продуктовых талонов обойдется Украине:

По оценкам экспертов, введение продуктовых талонов обойдется 50 млрд гривень. Эксперты предполагают, что другие социальные программы возможно придется урезать. Также есть опасения, что инициатива сильнее всего ударит по трудоспособному населению, которое является основным налогоплательщиком.