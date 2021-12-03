В 2021/2022 маркетинговом году (июль 2021-июнь 2022) Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерна.

За последние годы Украина существенно увеличила экспорт семян в ЕС.

Об этом заявила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, сообщает Agroportal.ua.

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По словам Магалецкой, Украина в 2019 г. экспортировала в Европейский Союз 321 т семян, в 2020-м — 822 т,

"2021 г. стал для отрасли семеноводства неплохим периодом, и прежде всего это касается активизации украинских производителей на европейском рынке. По сути, открытие этого рынка — дорога в 10 лет, ведь переговоры по признанию соответствия отечественных семян требованиям ЕС начались еще в 2011 г.", — отметила Магалецкая.

Больше всего в страны ЕС в 2021 г. экспортировано семян кукурузы — 1207 т, а также пшеницы — 333 т, подсолнечника — 52 т, семян других культур — 50 т.

По состоянию на октябрь 2021 г Украина экспортировала в страны ЕС 1642 т семян, что вдвое превышает показатель 2020 г.

Урожай 2021 года:

В Украине было намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.

Министерство экономики прогнозировало общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 16 сентября 2021 года Украина установила уже два рекорда по урожаю зерновых - аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.

Украина завершила экспортный сезон зерна 2020-2021 годов (июль 2020-июнь 2021), отправив на мировые рынки 48,8 млн тонн зерна, что на 13,2% меньше, чем в прошлом сезоне, и является самым низким показателем за последние три сезона.

В 2021/2022 маркетинговом году (июль 2021-июнь 2022) Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерна.

Автор: Елена Коваленко