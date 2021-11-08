Импорт продукции из стран ЕС составил более половины всего украинского импорта.

Украина в январе-сентябре текущего года увеличила импорт агропродукции до $5,7 млрд, что на $0,9 млрд или на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Отмечается, что основным поставщиком агропродовольственной продукции в Украине традиционно был Европейский Союз – на этот регион приходится больше половины импортных поставок на сумму $2997 млн.

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Кроме того, за 9 месяцев 2021 года Украина закупила продовольствие в Азии - на $1033 млн (18% всего импорта), в странах Латинской Америки – на $477 млн (8%).

Среди главных стран-поставщиков сельхозпродукции в Украине - Польша (653 млн долл.), Германия (423 млн долл.), Италия (371 млн долл.), Турция (317 млн долл.), Франция (273 млн долл.) и другие.

Объемы закупок Украиной рыбы и морепродуктов за 9 месяцев 2021 года превысили импорт плодов и ягод. Так, импорт рыбы, ракообразных и моллюсков составил $574 млн.

Также значительная часть закупок зарубежных продуктов пришлась на плоды, в том числе цитрусовых и бананов, - $523 млн.

Объемы поставок в Украину алкогольных напитков за 9 месяцев составили $417 млн, табачных изделий - $401 млн.

Семян и плодов масличных культур, в основном подсолнечника для сева, за январь-сентябрь импортировали на $315 млн, из них масел - в основном пальмового – на $264 млн.

Объемы поставок в Украину различных пищевых продуктов за этот период составили $406 млн, а какао-продуктов и шоколада - $301 млн. Также за рубежом закупили молокопродуктов, в основном, сыров - на $263 млн.

Как сообщал УНИАН, с начала 2021 года Украина увеличила внешнюю торговлю аграрной продукцией, а больше всего украинского продовольствия закупили страны Азии. Больше всего наша страна продает за границу подсолнечного масла (более 25% всех поставок), кукурузы (почти 24%) и пшеницы (почти 14%).

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Автор: Александр Топчий