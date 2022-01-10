Больше всего аграрии экспортировали пшеницы.

По состоянию на 10 января с начала текущего маркетингового года (МР, июль 2021 – июнь 2022) украинские производители экспортировали 33,5 млн тонн зерновых культур, что на 6,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Больше всего на экспорт отправлено пшеницы – 16,1 млн тонн, что на 3,4 млн тонн больше, чем в прошлом году.

Ячменя экспортировано 5,3 млн тонн (на 1,4 млн тонн больше).

Также на 1,5 млн тонн больше, чем в прошлом году, аграрии экспортировали кукурузы – 11,8 млн тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур – 60,1 тыс. тонн, что на 21,4 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.

Урожай зерновых:

В Украине в 2021 году установлены два рекорда по урожаю зерновых – аграрии собрали самые большие в истории объемы урожая пшеницы (32,9 млн. тонн) и ячменя (10,1 млн. тонн).

В Украине было намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.

Министерство экономики прогнозировало общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 16 сентября 2021 года Украина установила уже два рекорда по урожаю зерновых - аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.

Украина завершила экспортный сезон зерна 2020-2021 годов (июль 2020-июнь 2021), отправив на мировые рынки 48,8 млн тонн зерна, что на 13,2% меньше, чем в прошлом сезоне, и является самым низким показателем за последние три сезона.