Чтобы увеличить экспорт зерна, нужно обеспечить пропускную способность морпортов.

В 2021/2022 маркетинговом году (июль 2021-июнь 2022) Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерна.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины со ссылкой на выступление замминистра экономики Украины Тараса Качки на Глобальной зерновой конференции 2021 в Женеве.

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Как отметили в Минэкономики, залогом роста объемов экспорта является обеспечение пропускной способности морских портов.

"Еще 10 лет назад вопрос пропускной способности украинских морпортов вызвал оживленные дискуссии, однако, последние пять лет их мощность увеличилась с 49,3 млн тонн в 2016 году до 81,5 млн тонн в 2021-м году. Сектор морских перевозок действует без задержек, в то время как мы наблюдаем волатильность цен на железнодорожные перевозки", - цитирует замминистра пресс-служба.

Урожай 2021 года:

В Украине было намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.

Министерство экономики прогнозировало общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 16 сентября 2021 года Украина установила уже два рекорда по урожаю зерновых - аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.

Украина завершила экспортный сезон зерна 2020-2021 годов (июль 2020-июнь 2021), отправив на мировые рынки 48,8 млн тонн зерна, что на 13,2% меньше, чем в прошлом сезоне, и является самым низким показателем за последние три сезона.

Автор: Алёна Кириченко