В 2019-2020 маркетинговом году на экспорт было отправлено 4,146 миллиона тонн шрота и жмыха, что на 10% больше показателя предыдущего сезона.

Украина в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020) экспортировала рекордный объем шрота и жмыха – 4,146 миллиона тонн, что на 10% больше показателя предыдущего сезона.

Читайте такжеМолочная и сахарная отрасли в Украине находятся в глубоком кризисе - эксперты

Об этом говорится в ежегодном исследовании "Экспорт украинского шрота/жмыха из портов Украины" компании Stark Shipping.

Куда идет украинский импорт

Согласно исследованию, Украина экспортирует шрот и жмых в 20 стран мира. В прошлом МГ лидерами по закупкам этой продукции были Китай (1,77 миллиона тонн), чья доля составила 43% всего экспорта, Франция (406 тысяч тонн), Турция (371 тысяча тонн), Испания (288 тысяч тонн), Марокко (281 тысяча тонн).

"За отчетный период Китай существенно увеличил импорт украинского подсолнечного шрота - до 1 773 676 тонн, для сравнения, аналогичный период прошлого года составлял 948 526 тонн. Из-за высоких импортных пошлин китайским потребителям становится невыгодно покупать американскую сою. Поэтому они проявляют интерес к украинскому подсолнечному шроту как к хорошему и относительно недорогому источнику протеина", - говорится в исследовании.

Также сообщается, что в 2019-2020 МГ произошел значительный прыжок в рейтинге Индии как импортера подсолнечного шрота, даже несмотря на повышенные импортные пошлины.

При этом страны Европейского Союза продолжили снижать объёмы импорта и в этом сезоне. Нидерланды, основной импортер шрота в Евросоюзе, сократили импорт на 71%.

Крупнейшими компаниями-экспортерами шрота и жмыха стали: "Кернел" – 999 тысяч тонн, "Бунге" – 672 тысячи тонн, Alfa Trading – 275 тысяч тонн.

Что этому предшествовало

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная