На ВОТ действует схема, когда все аграрии должны сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене в разы ниже рыночной.

В 2023 году российские захватчики собрали и вывезли с временно оккупированных территорий 4,8 млн тонн зерна. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Как и 100 лет назад Россия продолжает грабить захваченные земли и вывозить оттуда все, до чего может дотянуться. С ВОТ идут эшелоны с зерном, которые враг собрал с украинской земли", - говорится в сообщении.

При этом в ЦНС отмечают на оккупированных территориях действует схема, когда все аграрии должны сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене в разы ниже рыночной, а уже потом гауляйтеры перепродают зерно и забирают разницу. Эта разница и является платой Кремля за "верность".

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Центр национального сопротивления отмечает, что никто из причастных к краже украинского зерна не избежит ответственности и является законной целью для движения Сопротивления.

Утраченные урожаи Украины

Согласно данным программы NASA по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, в 2023 году во временно оккупированных Россией регионах Украины собрано около 6,4 миллиона тонн пшеницы и почти 1,5 миллиона тонн семян подсолнечника.

Исследование NASA Harvest также показывает, что в этом году около 7% сельскохозяйственных угодий Украины были заброшены, в основном вдоль линии фронта.

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