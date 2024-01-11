Украина смогла самостоятельно перевезти более чем 10 млн тонн грузов.

Работа "зернового коридора" в Черном море достигла на довоенных показателей. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он указал, что "зерновой коридор" работает на тех мощностях, которые были в Украине до начала полномасштабной войны. Им смогли воспользоваться уже 500 судов, которые перевезли более 10 млн тонн грузов.

"Подавляющее большинство грузов – это зерно, которого так не хватает на так называемом глобальном Юге", – сказал Плетенчук.

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По его словам, не стоит говорить, что "зерновая сделка" – это альтернатива украинскому коридору. Ведь количество перевезенных грузов "говорит само за себя".

Что известно о "зерновом соглашении" и "украинском коридоре"

17 июля 2023 г. Москва официально объявила о выходе из "зерновой сделки". По словам президента РФ Владимира Путина, для возобновления сделки необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключить банки к SWIFT, снять "все ограничения", возобновить поставки запчастей для сельхозтехники и "решить вопрос с фрахтом и страхованием российских судов".

Впрочем,, заблокировать экспорт зерна стране-агрессору не удалось. Благодаря неоднократным ударам по российскому флоту, Украина смогла использовать Черноморский зерновой коридор для гражданских целей.

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