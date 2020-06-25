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На украинских рынках дешевеют ягоды: сколько стоит клубника

09:59, 25 июня 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Оптовые цены на клубнику продолжают стремительно снижаться во всех регионах Украины. Сейчас стоимость закрепилась на отметке 35-45 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.

Продолжают снижаться цены на крыжовник и смородину. Крыжовник можно купить оптом по 40 гривень за килограмм, а красная смородина продается по 60 гривень. Черная смородина пока сохраняет ценовой диапазон - 80-90 гривень.

Как сообщал УНИАН, весенние заморозки повлияли на урожай. В частности, за низкие температуры в дефиците будут косточковые плоды, прогнозируют фермеры.

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