На украинских рынках дешевеют ягоды: сколько стоит клубника
Стоимость украинской клубники на рынках достигла своего минимума за сезон. Дешевеют и другие ягоды.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Оптовые цены на клубнику продолжают стремительно снижаться во всех регионах Украины. Сейчас стоимость закрепилась на отметке 35-45 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.
Продолжают снижаться цены на крыжовник и смородину. Крыжовник можно купить оптом по 40 гривень за килограмм, а красная смородина продается по 60 гривень. Черная смородина пока сохраняет ценовой диапазон - 80-90 гривень.
Как сообщал УНИАН, весенние заморозки повлияли на урожай. В частности, за низкие температуры в дефиците будут косточковые плоды, прогнозируют фермеры.
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