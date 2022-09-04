Хранение лука - несложный процесс, если придерживаться наших советов.

Существует несколько универсальных советов о том, как хранить лук на зиму в домашних условиях. Для этого нужно выбирать сухое и хорошо проветриваемое помещение. Там должно быть темно и прохладно. Идеально для таких целей подходит кладовая, погреб или гараж.

Если эти условия не будут соблюдены, луковицы начнут прорастать или гнить, а также потеряют свой вкус.

Как хранить лук на балконе или в кладовой - основные рекомендации

Для того, чтобы понять, почему одни луковицы могут лежать всю зиму и не портиться, а другие - нет, нужно правильно подбирать сорта для хранения:

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Отдавайте предпочтения луковицам желтого цвета, они хранятся лучше, чем белые или красные.

Выбирайте поздние сорта лука, те, что созревают в августе-сентябре.

Луковица должна быть небольшой (3-5 см в диаметре), с ровной сухой и гладкой поверхностью. Наличие повреждений, зеленых побегов, плесени или белого налета говорит о том, что овощ уже испорчен.

Как хранить лук, чтобы не сгнил - температура и влажность

Как мы уже сказали, идеальное место для хранения должно быть темным, сухим, прохладным и хорошо проветриваться. Наиболее оптимальная температура - 7-13 °С. Влажность воздуха - 65-70%.

За вторым показателем нужно следить особенно тщательно, тем более, если лук хранится вместе с другими овощами. Картофель, морковь, свекла и сельдерей выделяют много влаги, которая может повлиять на сохранность лука.

Где лучше хранить лук на зиму - выбираем место

Читайте такжеЧто приготовить из белых грибов: 4 вкусных осенних идеиПодвал, погреб, закрытый балкон и гараж, который не отапливается - хорошие помещения для хранения лука. Там всегда низкая температура воздуха, зато высокая влажность. Именно поэтому важно следить за этим и установить прибор-осушитель.

Холодильник используется многими хозяюшками для таких манипуляций с овощами. Тем не менее, у него есть ряд недостатков:

Когда вы открываете дверь, происходит перепад температур, что приводит к повышению уровня влажности. Если у вас нет возможности хранить лук в другом месте, заворачивайте его в бумагу.

Дверь холодильника закрыта герметично, дополнительных потоков воздуха нет, а это приводит к недостаточному проветриванию.

Кладовка или домашний хозяйственный шкаф - не лучший вариант для длительного хранения лука. В таком месте невозможно обеспечить овощам нужные условия, поэтому, если другого выбора нет - следите за влажностью, чтобы луковицы не начали прорастать или гнить.

Как хранить лук в холодильнике, на балконе и в гараже

Прежде всего, найдите подходящую емкость. Идеально подойдут:

плетеные корзины;

капроновые чулки или колготки;

специальные сетки;

деревянные ящики;

картонные коробки с вентиляционными отверстиями по бокам;

тканевые мешки.

В полиэтиленовых пакетах хранить овощи нельзя ни в коем случае - они не пропускают воздух и не соответствуют необходимым требованиям.

Не забывайте регулярно перебирать лук, даже если вы обеспечили ему идеальные условия для "зимовки". Благодаря этой тактике у вас получится вовремя обнаружить пропавшие луковицы и убрать их, а также дать возможность овощам "подышать". Дополнительно рекомендуем делать общее проветривание помещения раз в 2-3 недели.

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