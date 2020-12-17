За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 255 народных депутатов.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, устанавливающий сниженную 14-процентную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по поставкам на таможенной территории Украины и ввозу в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

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За принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции" (№3656) проголосовали 255 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно действующему законодательству, ставка НДС для такой продукции составляет 20%.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, право на сниженную процентную ставку НДС получают следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла.

Что этому предшествовало

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС на операции по поставкам отдельных видов сельхозпродукции.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), снижение ставки НДС на операции с отдельными видами сельскохозяйственной продукции может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность агросектора Украины.

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Автор: Анна Нагорная