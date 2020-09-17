Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, устанавливающий сниженную 14-процентную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по поставкам на таможенной территории Украины и ввозу в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
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За принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции" (№3656) проголосовали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно действующему законодательству, ставка НДС для такой продукции составляет 20%.
О чем идет речь в законопроекте
Согласно пояснительной записке к законопроекту, право на сниженную процентную ставку НДС получают следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла.
Что этому предшествовало
- 4 сентября депутаты Верховной Рады одобрили создание Государственного аграрного реестра и расширение государственной поддержки сельхозпроизводителей.
- В частности, предусматривается поддержка производителей органической продукции и аграриев, которые используют мелиоративные земли.
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