Отмечается, что также наблюдается снижение цен на сливочное масло.

В Украине снизились закупочные цены на молоко-сырье в начале 2025 года. Одной из причин, повлиявшая на ситуацию, стало традиционное сокращение спроса во время новогодних праздников.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что в 2025 году возможен рост закупочных цен из-за повышения производственных затрат. При этом на мировом молочном рынке, вероятно, установится ценовой коридор в пределах 40-50 долларов за 100 кг молока-сырья.

При этом в 2024 году средняя цена в Украине составляла 42,45 долларов, что на 20% дороже 2023 года.

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Цены на молоко в Украине:

экстра сорт отдавали по средней закупочной цене 19,10 грн/кг без НДС, снижение на 60 копеек за месяц;

высший сорт - средняя цена 18,35 грн/кг без НДС, снижение на 35 копеек;

первый сорт - средняя цена осталась на уровне 17,65 грн/кг без НДС.

По словам эксперта, в конце апреля - начале мая 2025 года закупочные цены могут временно упасть из-за сезонного увеличения производства молока.

В Украине также наблюдается снижение цен на сливочное масло в сочетании с остановкой роста цен на кисломолочные продукты из-за ограничения покупательной способности населения и сокращения спроса на молочные продукты.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что цены в Украине могут подскочить на все, в том числе и на продукты, на фоне увеличения тарифа на транспортировку газа. В первом полугодии стоит ожидать повышения стоимости до 20%.

При этом член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин считает, что цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от ряда факторов. По его словам, молочные продукты могут прибавить 10-15% в зависимости от стоимости сырья.

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