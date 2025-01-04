С января ожидается снижение закупочных цен на молоко вследствие возможного увеличения его излишков на внутреннем рынке.

Цены на молоко-сырье в Украине стабилизируются вследствие сокращения объемов экспорта биржевых товаров в период затишья на мировом рынке молока в период празднования Рождества и Нового года. Как сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, появление излишков молока-сырья на внутреннем рынке и сокращение спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий вероятно будут способствовать снижению закупочных цен в краткосрочной перспективе.

Отмечается, что средняя закупочная цена молока экстрасорта по состоянию на 25 декабря составила 19,60 грн/кг без НДС, что на 20,00 коп. больше, чем месяц назад. Высший сорт в среднем стоит 18,65 грн/кг без НДС, цена не изменилась по сравнению с результатами мониторинга 25 ноября. А средняя цена на молоко первого сорта - 17,65 грн/кг без НДС, она не изменилась относительно второй половины ноября.

"Закупочные цены стабилизировались во второй половине декабря из-за снижения спроса на молоко-сырье в Украине со стороны молокоперерабатывающих предприятий. На внутреннем рынке появились излишки молока-сырья, которые сдерживают ценовой рост. Такая ситуация может быть связана с сокращением объемов экспорта молочной продукции в период празднования Рождества, когда активность на молочном рынке традиционно снижается", - пояснил Кухалейшвили.

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По его словам, вероятно, снижение цен на сливочное масло в США, Новой Зеландии и ряде европейских стран сдерживает экспортную активность украинских компаний и сдерживает рост цен на молоко-сырье внутри страны.

Аналитик отметил, что в 2024 году цены на сливочное масло были главным драйвером роста цен на молоко-сырье, и вероятно дальнейшее снижение цен на сливочное масло, поскольку запасы товара накапливаются на складах. Определенное влияние на снижение цен на масло имело решение Польши вывести на рынок 1 тысячу тонн сливочного масла из собственных стратегических запасов, чтобы способствовать стабилизации цен на товар.

"Скорее всего, на увеличение предложения молока-сырья на рынке Украины также повлияло сокращение реализации молочной продукции внутри страны из-за снижения покупательной способности украинских потребителей. Украинские потребители с доходами ниже среднего начали отказывать себе в молочных продуктах из-за роста цен не только на молочный ряд, но и на другие продукты питания. В стране растет потребление спредов как более дешевой альтернативы сливочному маслу", - отметил Георгий Кухалейшвили.

Он прогнозирует, что с января 2025 года ожидается снижение закупочных цен вследствие возможного увеличения излишков молока-сырья на внутреннем рынке.

Цены на продукты в Украине

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН рассказал, что цены в Украине могут подскочить на все, в том числе и на продукты, на фоне увеличения тарифа на транспортировку газа. В первом полугодии стоит ожидать повышения стоимости до 20%.

По словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, яйца в Украине за год подорожали более чем на 30%. В течение зимы украинцам стоит ожидать дальнейшего роста цены на яйца, поскольку она серьезно зависит от цен на корма.

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