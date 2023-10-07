Украина не планирует "разгонять этот конфликт", а наоборот хочет нормального урегулирования, отметил замминистра экономики Тарас Качка.

Украинская сторона продолжает искать политическое решение для решения зернового конфликта с Польшей.

"На самом деле есть большая работа по поиску решения. Очевидно, что жалоба в ВТО (Всемирная торговая организация, - УНИАН) потеряет свой смысл после того как польские власти отменят свой национальный запрет. Они это прекрасно понимают", - сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире информационного телемарафона.

По его словам, сейчас каждая цитата с украинской стороны воспринимается в контексте выборов в Польше, которые состоятся через неделю.

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"Срок на проведение консультаций в рамках ВТО за это время не завершится. Поэтому очевидно, что после 15 октября у нас будет возможность для нормальной межправительственной дискуссии. Мы все предложения по урегулированию этого вопроса польской стороне передали. И мы скорее ожидаем реакции на тот механизм верификации мониторинга, который ввела украинская сторона, чем дискуссии относительно жалобы в ВТО. Мы всегда считали, что жалоба в ВТО - это последний инструмент в случае, если нам не удастся найти какого-то понимания", - сказал он.

"Мы не хотим разгонять этот конфликт. Наоборот мы хотим нормального урегулирования, транзит через Польшу и постепенное открытие этих рынков", - добавил замминистра экономики.

Зерновой конфликт с Польшей

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Однако Польша вопреки решению Еврокомиссии продлила запрет на импорт украинской агропродукции.

После этого, 18 сентября, Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

6 октября стало известно, что Польша считает недостаточным решение Украины о приостановлении иска во Всемирную торговую организацию. Тогда же спикер польского правительства Петр Мюллер отметил, что польская сторона не планирует отменять зерновое эмбарго.

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