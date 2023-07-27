В частности, стоимость экспорта мяса и субпродуктов составляла 439 млн долл.

Украина в этом году в первом полугодии экспортировала агропродовольства на 11,8 млрд долл., что на 17% превысило зарубежные продажи за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ). В частности, стоимость экспорта мяса и субпродуктов составляла 439 млн долл. - на 4% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Традиционно наибольшие доходы в этой группе приносит мясо птицы - 392 млн долл. (на 10% меньше).

В то же время за этот период продажи за рубеж молокопродуктов оказались на 8% больше, чем в прошлом году, достигнув 95 млн долл. При этом ключевыми экспортными позициями остаются сухое и сгущенное молоко - 37 млн долл. (меньше на 5%), масло и молочные пасты - 25 млн долл. (больше на 8%), сыры - около 19 млн долл. (больше на 61%).

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"Также позитивные изменения происходят насчет зарубежных продаж яиц, которых экспортировано почти 26 тыс. тонн на сумму 35 млн долл. - эти цифры не намного меньше, чем за весь 2022 год. Хотя экспортная цена для наших поставщиков пока снизилась - 1 тыс. 352 долл/тонн или 35 тыс. 152 долл/контейнер 26 тонн", - отметили эксперты.

По их словам, сокращение доходов от экспорта меда на 17% до 60 млн долл. связано не со снижением его количественных объемов, которые практически не изменились (25 тыс. тонн), а с недопустимым уменьшением средней цены этого украинского продукта на мировом рынке - до 2 тыс. 442 долл/тонн.

Эксперты подсчитали, что в этом году стоимость продаж по рубежу плодово-ягодной продукции на треть меньше, чем в 2022 году, и составляет 95 млн долл. Львиная доля доходов экспортеров продукции садоводства формируется за счет замороженных ягод и фруктов (50 млн долл.), грецких орехов (33 млн долл.), семечковых культур (9 млн долл.).

По данным УААЭ, продукты с добавленной стоимостью в целом продемонстрировали положительную динамику, наблюдается рост в отношении молокопродуктов, яиц, пшеничной муки и макарон, всех видов кондитерской продукции. На прошлогоднем уровне находится экспорт мясных продуктов и меда, нестабильная ситуация продолжается с овощной группой, снижается валютная выручка за плодово-ягодную продукцию.

Неутешительным сигналом является неустанное снижение экспортных цен на мед, яйца, замороженные фрукты украинского производства.

В Ассоциации отмечают, что рынок Евросоюза является основным при сбыте яиц, меда, плодов и ягод, пшеничной муки, изделий из теста. Однако риск запрета поставок в ЕС ряда продуктов из Украины, в частности, фруктов, заставил специализированных экспортеров понемногу переориентироваться на другие страны Европы и Ближний Восток, а доля Евросоюза здесь сократилась с более 80% до 63% в 2023 году.

В УААЭ отмечают, что дальнейшая переориентация однозначно потребует дополнительных затрат времени и средств, доступность которых снизилась в условиях войны.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по итогам 2022 года Украина экспортировала агропродовольства на сумму 23,6 млрд долларов, что на 15% меньше рекорда 2021 года в 27,9 млрд долларов.

Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев говорил, что выручка от экспорта украинского зерна в 2022 году составила более 9 млрд долларов.

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