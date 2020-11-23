Подорожанию готовых молочных продуктов будут способствовать дефицит сырья и дороговизна кормов для животных.

Молочная продукция в Украине с начала следующего года может подорожать на 2,5-5%, сообщает Ассоциация производителей молока.

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Согласно сообщению, прибыльность производства молока в октябре 2020 года стала самой низкой за последние пять лет, что связано с подорожанием кормов из-за более низкого урожая кукурузы.

"Затяжной дефицит молока-сырья из-за значительного сокращения поголовья коров, а также давление от ажиотажного роста цен на кормовые ингредиенты будут подогревать цены на сырье. А значит, и цены на готовую молочную продукцию могут вырасти на 2,5-5% в зависимости от продуктовой категории уже с 1 января 2021 года", - сообщают эксперты.

В связи с тем, что хозяйствам не удалось заготовить достаточное количество кормов, значительная часть ферм будет вынуждена уменьшать поголовье или вообще выходить из бизнеса.

"В течение всего 2020 года Украина ежемесячно теряла от 1000 до 1500 коров", - отмечается в сообщении.

В Ассоциации подчеркивают, что ситуацию в молочной отрасли ухудшает решение правительства и Верховной Рады сократить бюджет государственной поддержки для сельхозпроизводителей – после первого чтения проекта госбюджета на 2021 год объем помощи был сокращен до 4,5 миллиарда гривень с 8,2 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

По итогам 2019 года производство молока сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости Украины упало ниже 10 миллионов тонн - до 9,68 миллиона тонн.

Согласно прогнозу Национального научного центра "Институт аграрной экономики", производство молока в Украине к 2030 году может сократиться до 8,8 миллиона тонн.

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Автор: Анна Нагорная