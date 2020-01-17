В Украине сократилось поголовье коров и свиней

Поголовье крупного рогатого скота в Украине за год сократилось на 5,7%, свиней - на 4,9%. Поголовье птицы увеличилось на 3,6%.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составило 3,14 млн голов, что на 5,7% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 1,82 млн голов, что на 5% меньше, чем на 1 января прошлого года.

Поголовье свиней сократилось на 4,9% и на отчетную дату составило 5,7 млн голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 4,7% и составило 1,2 млн голов.

Поголовье птицы увеличилось на 3,6% – до 219,3 млн голов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине за 2018 год сократилось на 4,3% и составило 3,3 млн голов, при этом поголовье коров снизилось на 2,5% - до 1,9 млн голов. Поголовье свиней сократилось на 2% - до 5,9 млн голов, поголовье овец и коз сократилось на 3,1% - до 1,2 млн голов, а поголовье птицы увеличилось на 2,9% - до 210,78 млн голов.