В Италии взлетели цены на макароны. Группы потребителей обвинили производителей в спекуляции и подали официальную жалобу.

В Италии активные дебаты по поводу скачка цен на макароны почти на 20% вынудили правительство созвать кризисное совещание.

Как сообщает The Washington Post, министр предпринимательства Италии Адольфо Урсо созвал в четверг, 11 мая, заседание новой комиссии для обсуждения повышения цен на макаронные изделия. Минист отметил, что независимо от исхода спора, потребители выиграют, потому что повышенное внимание к этому вопросу уже побудило многие компании заявить, что рост цен на макаронные изделия носит временный характер.

Группы потребителей обвинили производителей в спекуляции и подали официальную жалобу, прося власти провести расследование. Производители заявляют, что сочетание факторов, включая более высокие затраты на энергию, сбои в цепочке поставок и инфляцию, увеличивает их расходы, вынуждая их повышать цены на макароны, которые являются основным продуктом итальянского рациона.

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Эксперты отмечают, что в Италия таким образом ощущает на себе последствия российского вторжения в Украину, так как сильно пострадали товарные рынки страны.

"Макаронные изделия, кторые сегодня лежат на полках, были произведены несколько месяцев назад, когда твердая пшеница была закуплена по высоким ценам и с затратами на энергию в разгар кризиса", - заявил итальянский профессор гастрономии Микеле Криппа.

Как говорится в материале, цены на макароны в марте выросли на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скачок цен более чем вдвое превышает инфляцию потребительских цен в Италии, которая, по данным Европейского центрального банка, в марте составила 8,1 процента, и происходит из-за падения цен на пшеницу.

Ожидается, что 11 мая комиссия оценит роль сырья, энергии и производственных затрат в повышении цен.

Итальянские макаронные изделия производятся из пшеницы твердых сортов, цены на которую, по данным крупнейшей сельскохозяйственной организации Италии Coldiretti, с прошлого года упали на 30 процентов. В заявлении группы говорится, что для изготовления макаронных изделий требуется только добавить воду в пшеницу, поэтому рост цен кажется необоснованным.

Assoutenti, группа по защите прав потребителей, опубликовавшая в апреле исследование региональных цен на макаронные изделия, винит в этом росте производителей.

"Нет никаких оправданий для увеличения, кроме чистой спекуляции со стороны крупных продовольственных групп, которые также хотят пополнить свои бюджеты дополнительной прибылью", — сказал Фурио Труцци, президент группы, в электронном письме.

"Паста - основной продукт итальянской диеты. Повышение его цены было бы равносильно повышению цены на кукурузный початок для американцев", — добавил он.

В отчете Assoutenti указано, что цены на макароны в среднем выросли на 25 процентов по сравнению с прошлым годом, а в некоторых городах, таких как Модена, рост составил почти 50 процентов. Только в 12 из 110 провинций Италии килограмм пасты можно было купить менее чем за 2,20 доллара.

Однако производители макаронных изделий отмечают рост себестоимости продукции. "Энергетика, упаковка и логистика зафиксировали значительный скачок цен, что привело к увеличению затрат", - заявила Ивана Кало, пресс-секретарь Unione Italiana Food, отраслевой организации. По ее словам, рост затрат соответствует росту цен на продукты питания.

Ситуация с ценами на макароны в Италии

В 2007 году в Италии подорожали макароны. Сообщалось, что европейское сообщество адекватно реагирует на инфляционные процессы продовольственного рынка: введено ограничение на экспорт зерновых, снижена пошлина, отменяются квоты.

В 2009 году в Италии были проведены рейды на предприятия ведущих производителей макаронных изделий по обвинению в фиксировании цен. Предприятия были оштрафовали на 18 миллионов долларов.

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