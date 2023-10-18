Корабли теперь стараются приближаться к побережью стран-членов НАТО, Болгарии и Румынии, чтобы снизить риски.

Постоянный поток судов везет зерно и металлы из Украины спустя месяц после того, как первое прибывшее судно прошло через новый морской коридор в Черном море, несмотря на российские угрозы.

Как показывают данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg, с момента вступления коридора в силу в середине сентября в порты Большой Одессы зашло более 30 судов. Их грузы включают около 1 миллиона тонн зерна, заявил на этой неделе депутат комитета украинского парламента по сельскому хозяйству Дмитрий Соломчук.

Это указывает на то, что рискованная ставка Киева является более чем просто символической и что она возвращает себе некоторый контроль над торговлей из своих черноморских портов.

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Украинские фермеры сейчас собирают урожай, а урожай (даже во время войны) оказался больше, чем ожидалось, что делает это время жизненно важным для экспорта. Соломчук заявил, что в течение нескольких недель страна столкнется с проблемой хранения зерна, если поставки не возобновятся.

Согласно расчетам Bloomberg с использованием данных Marine Traffic, 32 судна, заходившие в порты Украины в течение месяца с 16 сентября, имели общую грузоподъемность около 1,4 миллиона тонн. Это было бы аналогично объему, отправленному по коридору, поддерживаемому ООН и Турцией, в первый месяц его работы, но это все равно лишь треть объемов, прошедших по этому маршруту, когда он работал наиболее эффективно.

Корабли теперь стараются приближаться к побережью стран-членов НАТО, Болгарии и Румынии, чтобы снизить риски. Как показывают данные отслеживания судов, некоторые суда, использующие новый маршрут, отключили сигналы определения местоположения по мере прибытия в порты Черного моря.

Как показали данные, по меньшей мере девять судов, заходивших в черноморские порты Украины, были судами типа Panamax, одними из крупнейших судов, перевозящих зерно по всему миру, что показывает, что некоторые судовладельцы готовы рискнуть, отправив в Украину более крупные и ценные суда, несмотря на потенциальную опасность.

Помимо сельскохозяйственных культур, корабли также перевозили такие товары, как железо. Первоначальный коридор ООН позволял перевозить только зерно, продукты питания и удобрения.

Разблокировка Украиной морских коридоров

Украина установила временный маршрут из портов Большой Одессы после того, как в июле Россия вышла из соглашения о безопасном коридоре, поддержанного Организацией Объединенных Наций и Турцией. Первоначально судовладельцы опасались работать там, поскольку Россия угрожала рассматривать любые суда, идущие в Украину, как потенциально перевозящие оружие.

Тем не менее, хотя количество судов растет, присущие им риски остаются неизменными.

"Это все равно опасно и очень рискованно", - сказал генеральный директор "Украгроконсалта" Сергей Феофилов. "Этот новый альтернативный коридор увеличит экспорт Украины, но насколько он будет важен, посмотрим".

В среду президент Владимир Путин заявил во время визита в Китай, что российские самолеты, оснащенные ракетами "Кинжал", будут патрулировать нейтральную зону над Черным морем, не уточнив их цель.

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