Для Украины новые угрозы агрессора особо ничего не меняют, отметили в Воздушных силах.

Новые угрозы президента РФ Владимира Путина, связанные с тем, что носители ракет "Кинжал" МиГ-31К будут патрулировать Черное море, кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины, заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает "Украинская правда".

"Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет, Россия и так ежедневно угрожает нашей стране различными видами вооружения. А заявление помешанного диктатора пусть лучше прокомментировал бы его пресс-секретарь", - сказал спикер.

Он добавил, что с технической стороны характеристики аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений:

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"Акватория Черного моря - это лишь еще одно направление. В то же время российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками".

Также Игнат предположил, что, возможно, эти угрозы Путина больше направлены на страны-НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов". Он назвал ее очередной "путинской страшилкой".

МиГ-31К будут патрулировать Черное море - что заявил Путин

В среду, 18 октября, Путин заявил, что РФ начнет патрулировать воздушное пространство над Черным морем самолетами с ракетами "Кинжал".

"По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространство над Черным морем", - сказал он.

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