Верховная Рада Украины поддержала назначение нынешнего главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
За проголосовало 242 депутата.
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Кандидатуру Лещенко на должность главы будущего аграрного министерства предложил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Что известно о Романе Лещенко
Роману Лещенко 32 года. Он родился в 1988 году в селе Нагорная Жашковского района Черкасской области в семье фермеров.
Лещенко окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права.
С 2007 года работал в компании OSG Group, занимал должность главного юридического консультанта холдинга, в 2013 году — занялся аграрным консалтингом, основав "Украинский аграрный центр".
С 2013 года преподает в университете.
С октября 2019 года до 10 июня 2020 года был уполномоченным президента по земельным вопросам.
10 июня 2020 года Лещенко был назначен председателем Госгеокадастра Украины.
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