Назначение Лещенко поддержали 242 депутата.

Верховная Рада Украины поддержала назначение нынешнего главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

За проголосовало 242 депутата.

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Кандидатуру Лещенко на должность главы будущего аграрного министерства предложил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что известно о Романе Лещенко

Роману Лещенко 32 года. Он родился в 1988 году в селе Нагорная Жашковского района Черкасской области в семье фермеров.

Лещенко окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права.

С 2007 года работал в компании OSG Group, занимал должность главного юридического консультанта холдинга, в 2013 году — занялся аграрным консалтингом, основав "Украинский аграрный центр".

С 2013 года преподает в университете.

С октября 2019 года до 10 июня 2020 года был уполномоченным президента по земельным вопросам.

10 июня 2020 года Лещенко был назначен председателем Госгеокадастра Украины.

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Автор: Анна Нагорная