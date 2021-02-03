Аграрии принесли и положили под Верховной Радой 37 венков с названиями уже остановленных производств, а также раздавали депутатам и прохожим последние яйца из птицефабрик агрохолдинга, которые уже закрываются.

Работники одного из крупнейших украинских агропромышленных холдингов «Укрлендфарминг», который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством, митингуют под Верховной Радой и Кабинетом министров Украины и требуют от властей остановить давление на компанию.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге собралось около пяти тысяч аграриев из 22 областей Украины, которые обвиняют директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в полуторагодовалом незаконном давлении на агрохолдинг, за что было уничтожено 37 аграрных предприятий.

Аграрии принесли и положили под Верховной Радой 37 венков с названиями уже остановленных производств, а также раздавали депутатам и прохожим последние яйца из птицефабрик агрохолдинга, которые уже закрываются.

Как сообщила операционный директор группы компаний «Укрлендфарминг» Галина Ковток, работники компании требуют от депутатов защитить их рабочие места от давления силовых органов и создать Временную следственную комиссию (ВСК) для расследования давления Сытника на агрохолдинг.

«Мы собрались, чтобы защитить свои рабочие места. Свое право на работу в Украине. Ровно год назад мы собирались здесь (возле Верховной Рады – УНИАН) впервые. На самом деле за этот год очень плачевные результаты. Это минус 37 предприятий. Минус 13 тысяч рабочих мест. И минус 1,5 млрд гривен налогов в государственный бюджет. Вот все это результат работы за год НАБУ, а именно господина Сытника», - сказала глоток.

Присутствующий на митинге председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник отметил, что давление на предприятия «Укрлендфарминга» приводит к негативным последствиям как для самих компаний, так и для аграрного рынка в целом.

«К сожалению, компания за 2020 год закрыла 8 птицефабрик и продолжает закрывать свои предприятия, потому что она не имеет доступа к кредитам и не имеет возможности расширить свои рынки сбыта из-за преследований. Такая ситуация уже сказалась негативно на рынке яиц», - сказал Олейник.

«Я надеюсь, что сегодняшнее обращение работников «Укрлендфарминга» в Верховную Раду относительно создания ВСК депутатами будет услышано. По моему мнению, это единственный механизм, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле», - добавил он.

Работники, которые пришли митинговать, объясняют, что, если предприятия «Укрлендфарминга» закроют, им придется ехать работать за границу, потому что нечем будет кормить детей.

«Я приехала в Верховную Раду для того, чтобы отстаивать собственные права работать и жить в родной Украине. Но гражданин Сытник этого нам делать не дает. Я не хочу ехать работать за границу. У меня двое деток, поэтому я хочу продолжать работать в родном городе на любимой работе», - прокомментировала ситуацию Плаценко Юлия, которая работает диспетчером на предприятии «Райз-Восток» в городе Лохвица Полтавской области.

Пришли поддержать аграриев также действующие депутаты Верховной Рады, в том числе Алексей Гончаренко, Михаил Цимбалюк, Степан Кубив и Андрей Николаенко.

Операционный директор «Укрлендфарминга» Галина Ковток только что передала представителям Кабинета Министров обращение коллектива с требованием прекратить давление на УЛФ со стороны НАБУ и создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования давления Сытника на агрохолдинг.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» – один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. Предприятия агрохолдинга расположены в 22 областях Украины. Акционером агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

НАБУ последние полтора года расследует ранее уже закрытое за отсутствием состава преступления дело против бывшего и. о. главы НБУ Александра Писарука и акционера агрохолдинга Олега Бахматюка относительно рефинансирования VAB Банка. Все эти полтора года, за которые в деле не происходит никаких сдвигов, предприятие через давление со стороны НАБУ страдает от ограничений в финансировании, закрытие кредитных линий и т. д, из-за чего вынуждено закрывать свои предприятия по всей Украине.

Выводы экспертиз, заявления НБУ и результаты проверок Фонда гарантирования вкладов опровергают обвинения НАБУ, а сам акционер агрохолдинга обвиняет директора НАБУ Сытника в личной мести: советник сестры Бахматюка был главным свидетелем на суде, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в совершении коррупционного правонарушения. На днях Печерский суд г. Киева признал наличие конфликта интересов чиновников НАБУ и необоснованность подозрений. Это решение подтвердил и Апелляционный суд Киева.

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Автор: УНИАН