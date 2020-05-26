Дорогие фрукты и дешевые овощи: как весенние заморозки повлияют на урожай

В дефиците будут косточковые плоды: черешни, абрикосы и персики.

Весенние заморозки повлияли на урожай. В частности, из-за низких температур в дефиците будут косточковые плоды. Зато на урожай овощей это не повлияет.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что на рынках сейчас продают клубнику в среднем по сто гривень за килограмм. Хотя в прошлом году в этот же период была дешевле на 20-30 гривень.

Продавщица Татьяна не только продает, а сама выращивает и ягоды, и овощи. Говорит, что в этом году цена выше чуть ли не на весь сезонный урожай. Виноват в этом холодный май. Поэтому и цены кусаются: огурец стоит 45 гривень, молодой картофель -35-40, помидоры - до 80 гривень.

Директор овоще-ягодного хозяйства Евгений Харлан работает в овощно-ягодном хозяйстве уже не один год. По его словам, майский холод им тоже навредил. "Земляника садовая как раз цвела две недели назад. Именно в это время в некоторых регионах были заморозки. Цветы опали - ягод не будет", - пояснил мужчина.

Поэтому в этом году ожидают самый малый за последние десять лет урожай земляники, рассказывает агроэксперт Александр Хореев. Он руководитель проекта, который уже более 20 лет анализирует фруктово-овощной рынок в Украине. Померзла не только ягода. В дефиците будут и косточковые: абрикосы, черешня, персик.

Зато без овощей мы не останемся. Сезонной овощей в этом году будет вдоволь. Немного выше цена сейчас на рынках через карантин. Совсем скоро все станет на свои места, прогнозируют эксперты. Уже сейчас стремительно падает цена на молодую капусту. Она почти на 20% дешевле, чем в прошлом году. Не изменились в цене и кабачки.

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