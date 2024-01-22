Предложение должно поступить на этой неделе, заявил комиссар по вопросам торговли ЕК.

Польша добилась уступок от Евросоюза в вопросе защиты своего и граничащих с ней рынков сельскохозяйственной продукции от зерна Украины.

Речь идет о специфических гарантиях, которые планирует предложить Европейская комиссия уже на следующей неделе. Об этом говорится в репортаже Financial Times.

Упомянутый "предохранитель" выглядит следующим образом: Брюссель будет контролировать приток сельскохозяйственной продукции из Украины, если она будет угрожать снижению цен в Польше и других соседних странах.

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Соответствующие гарантии безопасности хотят задействовать, когда Украина получит полный доступ на рынки стран ЕС (сейчас Польша и Венгрия в одностороннем порядке блокируют свои рынки), уточнил комиссар по вопросам торговли ЕК Валдис Домбровскис. Он акцентировал, что речь идет о "специфических для каждой страны защитных мерах".

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение защитных мер для конкретных стран", - сказал он.

Домбровскис также указал, что сейчас региональное влияние от экспорта украинской сельскохозяйственной распределено очень неравномерно. "Его ощущают, прежде всего, ближайшие соседние страны, тогда как для рынка ЕС в целом [он] не создает значительных препятствий", - прокомментировал комиссар по вопросам торговли ЕК.

Домбровскис уточнил, что эмбарго со стороны Польши продлится до июня 2025 года. Предложения по гарантиям защиты сначала должен принять Европейский парламент и большинство стран-членов ЕС, только потом, по завершению эмбарго, торговый барьер можно будет снять с новыми условиями, сообщает FT.

Ввести пошлины на зерно из Украины требуют 5 стран ЕС

Официально в Европейскую комиссию с призывом ввести пошлины на украинское зерно обращались профильные министры 5 стран блока: Болгарии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По словам главы Минсельхоза Венгрии, их страны потеряли рынки сбыта из-за активного экспорта продукта из Украины. Фермеры имеют убытки, поэтому ЕС должен вмешаться и урегулировать рыночную проблему, акцентировал чиновник.

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