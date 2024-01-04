Рекордсменом по росту цены за год стала картошка.

По состоянию на начало января 2024 года все овощи "борщевого набора" в Украине, кроме лука и моркови, стоят на 20% дороже, чем год назад. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

По ее словам, рекордсменом по росту цены за год стал картофель, который по сравнению с началом 2023 года подорожала в 3,5 раза, и сейчас оптовая стоимость этого овоща составляет 14-15,5 грн/кг. В то же время свекла и капуста стоят 10-11 грн за кг, что на 20% дороже, чем в прошлом году.

"В то же время морковь сегодня стоит 10-11 грн за кг – на 48% дешевле, чем в январе прошлого года. Лук также по сравнению с прошлым годом подешевел более, чем вдвое и стоит 11,5-12,5 грн за кг", – рассказала представительница рынка.

Видео дня

Она объясняет, что такие падения являются результатом избыточных объемов – перепроизводства моркови и лука. Также стагнирующий спрос повлиял на ценовую ситуацию.

По словам Попович, повышение цен на некоторые овощи в первую очередь связано с высокими затратами на хранение и транспортировку, а также с повышенными тарифами на электроэнергию для производителей и стоимостью горючего.

"Если сравнивать цены с предыдущей неделей, ситуация выглядит даже более, чем стабильно. Даже по картофелю, который бьет все ценовые рекорды, рост цены был в пределах 1,5%, капуста и морковь подешевели на 5%, а свекла и лук остались на том же ценовом уровне, как и в последнюю неделю декабря", – констатирует эксперт.

По ее мнению, до конца зимы критического роста цен не ожидается. В зависимости от вида овощей, ценовой рост может быть в пределах 2-7%.

"Однако следует отметить, что любой прогноз имеет степень неопределенности, и актуальные цены могут отличаться в зависимости от ряда переменных обстоятельств. Важно учитывать общие экономические условия в стране, которые могут влиять на цены на продовольственные товары, погодные факторы", – подчеркнула Попович.

Что ожидать от цен на продукты в 2024 году

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран сообщил, что в целом экономических рисков для резкого подорожания продуктов в 2024 году нет, поэтому не стоит бежать закупаться заранее.

Однако, по его словам, есть отдельные товары, которые есть в группе риска на рост стоимости. Это, например, кондитерка, потому что польская забастовка приводит к блокированию доставки какао бобов, которые необходимы для производства. Также могут немного подорожать рыба и морепродукты, которые являются импортными.

Вас также могут заинтересовать новости: