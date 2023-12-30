Есть отдельные товары, которые есть в группе риска на рост стоимости.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран сообщил, что в целом экономических рисков для резкого подорожание продуктов в 2024 году нет.

"У нас очень хорошие урожаи зерна. Где зерно, там есть хлеб, макароны, там есть комбикорм, поэтому есть курятина. А это основной мясной вид, который украинцы широко употребляют. Производители курятины не прогнозируют роста цен. Будет конечно инфляционная составляющая, будет влиять война и риски блэкаутов... если говорить с экономической точки зрения, то причин для резких колебаний цен нет, поэтому не стоит бежать закупаться заранее", - сказал эксперт в эфире информационного телемарафона.

Однако, по его словам, есть отдельные товары, которые есть в группе риска на рост стоимости. Это, например, кондитерка, потому что польская забастовка приводит к блокированию доставки какао бобов, которые необходимы для производства. Также может немного подорожать рыба и морепродукты, которые являются импортными.

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"На отечественные продукты, которые производятся в Украине, резкого роста цен не предвидится. А вот внешние воздействия, та же польская забастовка, из-за которой кондитеры уже бьют тревогу, может привести к нехватке какао бобов и вызвать либо рост цен, либо даже небольшой дефицит шоколадных изделий", - говорит Непран.

Стоимость новогоднего стола

По расчетам экспертов, новогоднее меню из традиционных блюд таких как салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. обойдется на семью из четырех человек около 2879,15 грн, то есть на 8,4% дороже, чем в прошлом году.

В частности, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года.

Зато салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года (133,08 грн).

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