Россияне подделывают документы, свидетельствующие о российском происхождении продукции, которую потом экспортируют.

По официальным данным Кремля, российские фермеры собирают рекордные урожаи зерновых. Но за такими показателями "небывалого урожая" может быть скрыта агропродукция с оккупированных территорий Украины, пишет The Guardian.

Украинские чиновники и эксперты утверждают, что благоприятные условия не являются достаточной причиной высокой урожайности в РФ. По их словам, украинское зерно экспортируется под видом российского.

"Оккупационные власти грабят украинское зерно... не для военных операций или удовлетворения потребностей населения, а в корыстных целях и по мотивам личной незаконной наживы", – пишет издание со ссылкой на заявление прокуратуры в одном из дел против подозреваемого коллаборанта.

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По словам прокуроров и свидетеля, фермерские хозяйства переходят под оккупационный контроль жестоким способом, а производство зерна якобы переходит к российским компаниям, в частности, связанным с окружением президента РФ Владимира Путина.

Советник президента Украины и заместитель председателя межведомственной группы Task Force UA Владислав Власюк отмечает, что россияне имеют простую "бизнес-модель" на оккупированной территории Украины. Они собирают все зерно, которое могут, и отправляют его преимущественно по суше в Россию. Далее россияне подделывают документы, свидетельствующие о российском происхождении продукции, которую потом экспортируют. Основные рынки сбыта – Ближний Восток и Африка.

СМИ пишет, что более пятой части из 29 миллионов тонн зерна, которые ожидаются от последнего урожая в Украине, не хватает. Около 5 миллионов тонн могли быть украдены РФ, а остальные – потеряны в результате войны.

По данным с оккупированной территории, россияне. а также их коллаборанты применяли силу для конфискации фермерских хозяйств украинцев.

В то же время бывший народный депутат Украины и коллаборант Владимир Сальдо создал новую компанию для торговли херсонским зерном, говорится в одном из уголовных производств.

Журналисты подчеркивают, что через посредника компания продавала зерно одному из крупнейших сельскохозяйственных конгломератов России – United Grain. Мажоритарным владельцем конгломерата является российское государство. Но в 2020 году два человека, приближенные к Путину, приобрели четверть его акций через холдинговую компанию.

"Одновременно западные государства избегают введения тотальных ограничений на российский экспорт продовольствия, как это было сделано с другими товарами, такими как нефть", – указывает издание.

Экспорт Россией украинского зерна

В апреле 2022 года в России официально "разрешили" воровать зерно с Херсонщины. Депутаты РФ почти единогласно одобрили мародерское решение. Большинство стран отказываются покупать такую агропродукцию, однако РФ нашла покупателей.

Ранее УНИАН писал, что Россия договорилась с Китаем о поставках 70 миллионов тонн зерна в течение 12 лет. Очевидно, что часть из этого объема была украдена с временно оккупированных территорий Украины.

В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз производства в 2023 году урожая зерновых и масличных до 81,3 млн тонн. Показатель пересмотрели благодаря рекордной урожайности именно зерновых.

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