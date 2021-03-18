Правильная посадка клубники - очень важна, ведь это растение весьма требовательно к месту произрастания.

Правильно посаженная клубника весной – залог хорошего урожая летом. Для этого нужно удачно выбрать участок, рассаду, подобрать сроки и подходящий способ посадки.

Когда сажают клубнику весной

Сроки посадки клубники определяются исходя из погодных условий. Посадка рассады происходит преимущественно с марта по май. В это время почва максимально насыщена влагой, теплых солнечных дней достаточно для хорошего приживания рассады клубники.

Читайте такжеПосадка лука 2021: когда и как лучше всего сажать на репу и на зеленьДля посадки в открытый грунт крайне важна стабильная температура воздуха –не менее 10-15°С тепла. Почва, в свою очередь, должна прогреться хотя бы до 8-9°С в верхнем слое. Поэтому оптимальным периодом посадки клубники весной в средней полосе является промежуток с 15 апреля по 5 мая. В южных регионах высаживать ее начинают уже в первых числах марта.

Поскольку во многих областях весной сохраняется риск повторных заморозков, то рассаду защищают, прикрыв ее пленкой или агроволокном (материал для укрытия и защиты растений), которые открывают в погожий день или при постоянных 15-20°С тепла.

Посадка клубники по лунному календарю

Многие садоводы ориентируются на лунный посевной календарь. Согласно ему, в 2021 году лучшими днями для высадки рассады (саженцев) клубники считаются:

март - 1-5, 16-19, 21-24, 29 и 30;

апрель - 1, 13, 14, 15, с 17-20, 24 и 25;

май-10, 12, с 15-17, 22-25;

июнь - 6, 7, 8, 11-13, 18-22.

Вместе с тем, неблагоприятными днями для посадки клубники по лунному календарю являются:

март - 9-11,13 и 28;

апрель-5-7, 12 и 27;

май - 3, 4, 11, 26 и 31;

июнь-10, 24, 27 и 28.

Выбор и подготовка клубники к посадке

Посадка клубники начинается с подготовки рассады. Первым делом следует оценить ее внешний вид. Листья на саженцах должно быть здоровым, насыщенно-зеленого окраса, в количестве от 3 до 5. На ощупь они кожистые, часто с заметным пушком.

Также стоит обратить внимание на ее корневую систему. Корневая шейка должна быть минимум 6 мм в диаметре, а корневая система хорошо сформирована и иметь стержневую форму с длиной корешков не менее 7-10 см.

При этом, если рассада реализуется в горшках, самые прочные экземпляры успеют освоиться в своих емкостях.

Перед высадкой в грунт, рассаду клубники держат в затененном месте в открытом контейнере. Непосредственно перед посадкой корни нужно подержать 20 минут в емкости с водой, смешанной со стимулятором роста.

Подготовка грядки под клубнику

Чтобы клубника обильно плодоносила, кусты стоит сажать на хорошо освещаемых участках, особенно это касается крупноплодных сортов. Под ягодные грядки выделяют место на юго-западных участках сада. Наилучшими почвами для посадки считаются чернозем и темно-серая лесная почва, имеющая легкий состав.

Читайте такжеКогда сажать картофель в 2021 году: сроки и особенности посадки огородной культурыСажать клубнику рекомендуют на участке, где раньше росли чеснок, лук, морковь, цветная капуста, бобовые, сидераты, петрушка и другая зелень, редька и редис, кукуруза. Не стоит выращивать его после картофеля и капусты (кроме цветной), томатов и других пасленовых культур, огурцов, тыкв, кабачков.

Не самыми лучшими соседями для клубники будут культуры, которые нуждаются в таких же питательных веществах, как и она сама. Рядом с клубникой можно посадить корневую и листовую петрушку, укроп, чеснок, различные корнеплоды, бобовые, бархатцы.

Саму грядку под клубнику желательно подготовить заранее, то есть еще осенью. А в начале весны почву рыхлят граблями. Затем вносятся органические удобрения (навоз или перегной), а также проводится профилактическая обработка почвы в виде обеззараживания. Сделать это следует примерно за 2 недели до посадки.

Схемы посадки клубники

Способ и схема высадки в открытый грунт зависит от выбранного для нее участка.

Самой простой схемой посадки клубники считается ковровая. Кусты высаживаются рядами на расстоянии примерно в 7 см друг от друга и 30 см – между рядами.

Строчный способ характерен тем, что рассада высаживается в ряд, с промежутками в 15 см между растениями и 40 см между рядами.

При гнездовой посадке одно растение высаживается в центре, а в 10 см от нее по кругу высаживают 5-6 кустиков. Между такими гнездами выдерживают интервал в 30 см. Это отличный вариант для небольшого участка и значительного количества посадочного материала.

Кустовой способ посадки клубники заключается в высадке саженцев через 40-60 см. При таком методе посадки клубника получает много места для роста.

Как высаживать клубнику весной

Перед тем, как высаживать клубнику весной в грунт, рассаду обязательно нужно закалить, то есть продержать пару дней при температуре в 10-15°С.

Посадку клубники обычно проводят в пасмурный день, ближе к вечеру. Под каждый саженец выкапывают лунку в зависимости от размера корневой системы на соответствующем расстоянии друг от друга.

Эти ямки проливают водой. Дав жидкости впитаться, саженец помещают так, чтобы точка роста (сердечко) находилась на уровне почвы. Затем их аккуратно присыпают землей и слегка притрамбовывают верхний слой – в итоге должен получиться небольшой бугорок.

Посадка клубники на агроволокно

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Высадка растений на агроволокно (то есть на укрывной материал) позволяет значительно снизить затраты по уходу за культурой и улучшить урожай ягоды.

Для этого в подготовленной почве надо сделать высокие грядки, которые в дальнейшем будут накрываться агроволокном. Оптимальная ширина грядки – 1 м, а ширина прохода – 20 см.

Подготовленные грядки выстилают агроволокном ровным слоем. При этом оно не должно болтаться на грядках, а также нет быть сильно натянуто, чтобы не рваться. Потому концы материала прикладывают кирпичом, а центральную часть крепят к земле с помощью крючков, сделанных из проволоки. В агроволокне прорезают отверстия для посадки клубники на расстоянии, согласно выбранной схеме, и высаживают рассаду.

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Автор: УНИАН