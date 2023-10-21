Польские производители закупают более дешевые яблоки для переработки в Украине.

Цены на промышленные яблоки в Польше растут почти ежедневно и продолжают бить рекорды. Однако польские фермеры все еще жалуются на Украину, пишет EastFruit.

На этой неделе цены на яблоки в Польше, если сравнивать с концом прошлой недели, выросли более чем на 5% – до 0,17 долларов США за кг в среднем. Сорта яблок, используемые для соков прямого отжима, можно купить за 19 центов за кг. А популярный сорт Гала продают по 36 центов за кг.

В то же время польские фермеры возмущаются из-за того, что производители закупают яблоки для переработки в Украине. Причиной стали более низкие цены: переработчики в Украине платят за промышленные яблоки около 12-14 центов за кг (4,4-5 грн/кг).

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Несмотря на это, эксперты говорят, что в этом году цены на рынке значительно выше, чем в предыдущие годы, и производители яблок, скорее всего, смогут очень хорошо заработать.

"Обычно рынок свежего яблока способен предложить как минимум в пять раз, а в некоторые годы даже в 10 раз больше качественных яблок, чем переработчики. Однако в этом году ситуация беспрецедентная, поэтому разница составляет лишь около 100%", – говорит экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Цены на яблоки в Украине

В этом месяце в Украине значительно подешевели яблоки (-29,2%) и картофель (-14,9%).

Но в конце лета цены на яблоки в Украине подскочили вдвое. В целом 2023-й год отметился рекордными ценами на этот популярный фрукт.

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