По словам эксперта, динамика польских цен в целом соответствует динамике мировых цен.

Украинский агроэкспорт не "ломал" рынок Польши, поскольку польские фермеры за пшеницу имеют вдвое большую выручку, чем украинские.

Такие выводы в Telegram опубликовал доцент Киевской школы экономики (KSE) Олег Нивьевский, сравнив цены на украинскую и польскую пшеницу, отметив при этом, что динамика польских цен в целом соответствует динамике мировых цен.

"Польские фермеры сейчас почти в два раза имеют большую выручку. Почему - причины всем известны. Мы в войне, логистика очень дорогая, риски, ограниченные экспортные возможности и т.д... То есть не видно, чтобы наш экспорт им "ломал" рынок", - подчеркнул Нивьевский.

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Украинско-польский зерновой конфликт

15 сентября Польша заявила, что продолжит запрет на экспорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии об отмене этих ограничений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на это и назвал призывы польской стороны о продлении запрета на экспорт украинской агропродукции "политическим популизмом".

В результате Украина подала иск, в частности, против Польши во Всемирную торговую организацию и пригрозила, что в ответ запретит импорт определенных категорий товаров их производства. Польская сторона ответила, что может запретить ввоз на территорию Польши большего перечня украинских продуктов.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что не верит, что спор о поставках украинского зерна на польский рынок может существенно повлиять на отношения между Польшей и Украиной.

Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что если Киеву не нужна дружба с Варшавой, то силой здесь ничего не добьешься.

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