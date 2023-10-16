В целом снижение потребительских цен в октябре ожидаемо замедлится.

В октябре могут подешеветь некоторые виды злаков, некоторые овощи и фрукты, а также подсолнечное масло и сахар.

Как говорится в переданном УНИАН пресс-релизе от Института аграрной экономики, об этом сообщил директор этого научного центра Юрий Лупенко.

"В октябре снижение потребительских цен ожидаемо замедлится, однако может продолжиться по отдельным видам круп, овощам и фруктам. Возможным также является удешевление масла подсолнечного и сахара, сырье для изготовления которых продолжает поступать на переработку", – проинформировал он.

Видео дня

Ученый также отметил, что в сентябре ощутимо уменьшились потребительские цены на овощи, в частности, на морковь – до 11,03 грн/кг, то есть на 37,3% меньше, чем в августе. Почти на треть уменьшились цены на свеклу (-30%) и более чем на четверть – на лук репчатый (-28,7%). Лишь капуста белокочанная продемонстрировала несколько более низкую динамику падения цен - на 17,8%.

По словам Лупенко, также значительно подешевели яблоки (-29,2%) и картофель (-14,9%).

"В сентябре также подешевели крупы гречневые (-9,2%) и пшеничные (-3,2%), рис (-1,8%), масло подсолнечное (-1,5%), сметана жирностью до 15% (-0,4%), молоко пастеризованное (-0,3%) и рыба мороженая (-0,3%)", – добавил он.

Однако другие продукты в цене выросли. Как отметил ученый, наибольший рост цен в сентябре произошел по яйцам (+13,2%), куриному филе (+2,1%), сливочному маслу (+1,4%), колбасам вареных первого сорта (+1,3%), свинине и сахару (+1,2%), говядине (+1,1%). Другие продукты подорожали в пределах 1%.

Стоимость продуктов в Украине

Осенью стремительно снизились цены на овощи борщевого набора. По подсчетам экспертов, осенью борщ с мясом по сравнению с ценами летом подешевел на 3%, постный — на 48%.

В сентябре по сравнению с июлем почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме томатной пасты (+5%), мяса (+19%) и сметаны (+12%) подешевели. Больше всего упали цены на капусту (- 548%), лук (- 385%) и морковь (- 285%).

Также существенно подешевели следующие составляющие борщевого набора: картофель (на 93%), свекла (на 59%) и подсолнечное масло (на 5%).

Вас также могут заинтересовать новости: