На сегодня лук в Украине предлагается к продаже в среднем в 2,6 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня украинские производители лука изменили цены на свою продукцию. Цена снизилась до 23-26 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделю назад.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что основной причиной такой ситуации стало резкое падение продаж в этом сегменте. Так, на прошлой неделе большинство оптовых компаний сократили закупки лука, считая повышение отпускных цен в этом сегменте необоснованным.

"Еще одной причиной такого ценового тренда по снижению цены стало качество лука. Так, из-за постоянных перебоев с электроэнергией качество продукции начало стремительно ухудшаться. Большинство производителей приняли решение снизить отпускные цены, чтобы быстрее продать имеющиеся объемы репчатого лука и не тратиться на дальнейшее хранение продукции, которое в этом сезоне обходится украинским фермерам очень дорого", – говорится в сообщении.

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Но, по словам экспертов, несмотря на снижение отпускных цен, на сегодняшний день лук в Украине предлагается к продаже в среднем в 2,6 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают, что отпускные цены в этом сегменте могут стремительно вырасти, особенно в весенний период. Свое мнение они аргументируют тем, что запасы лука в украинских хозяйствах стремительно сокращаются.

Цены в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале года в Украине начали меняться цены на яблоки. Однако радоваться еще рано, эксперт прогнозирует, что цены на продукты могут взлететь. Это связано, в частности, с блэкаутом.

в Украине за период полномасштабной войны стоимость борща выросла на 21,22%. По состоянию на 13 января порция борща на четырех человек стоила 99,2 грн.

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