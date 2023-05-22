Глава ОВА также добавил, что украинские власти готовы выпускать все заблокированные в порту суда, кроме российских и беларуских, на которые наложен арест.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что пока официально не может подтвердить включение порта Николаева в "зерновой коридор". Во время брифинга Ким заявил, что сейчас работа по этому вопросу продолжается.

"Безусловно, прогресс в этом направлении есть ... однако, несмотря на заявления, которые я слышу о выводе кораблей из Николаевской акватории, пока у меня нет официальных данных, что Николаев может присоединиться к зерновому коридору... сейчас официально я это подтвердить не могу", - отметил он.

Глава ОВА также добавил, что украинские власти готовы выпускать все заблокированные в порту суда, кроме российских и беларуских, на которые наложен арест.

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"Из-за угрозы россиян с Кинбурнской косы и обстрелами в последний раз, когда мы пытались две баржи "Нибулона", то этот вопрос был на остановке. У нас все готово, наша позиция - мы готовы отдавать иностранные и украинские суда, чтобы они вышли в более безопасный регион, однако сейчас все зависит от политических решений", - пояснил Ким.

Продление действия зернового соглашения - детали

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении срока действия зерновой сделки еще на два месяца-до 18 июля. По его словам, в соглашение также включили порты Ольвия и Николаев.

Как впоследствии сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, с середины апреля россияне ограничивали работу "зерновой инициативы", а с мая отказались осуществлять регистрацию нового флота и проводить инспекции флота, который направляется в порты Украины на загрузку.

Кубраков уточнил, что по состоянию на 17 мая почти 70 судов ожидают в территориальных водах Турции, а 90% из них готовы доставлять по миру украинскую аграрную продукцию.

Он также добавил, что из Украины на нужды мира уже отправлено 30,4 млн тонн агропродукции.