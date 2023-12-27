Росту цен способствуют повышенный спрос и ограниченное предложение качественного картофеля.

Стоимость картофеля в Украине сейчас в среднем на 18% выше, чем неделей ранее, а также в 3,6 раза выше, чем в конце декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit.

Так, в конце прошлой недели цены на картофель в основных регионах производства стартовали от 12 грн/кг, теперь – не дешевле 14-18 грн/кг.

Аналитики сообщают, что стремительному росту цен в данном сегменте способствуют повышенный спрос и ограниченное предложение качественного картофеля на украинском рынке.

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Также они отмечают, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи качественного картофеля, рассчитывая на дальнейший рост цен.

При этом многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в этом сегменте в ближайшее время. Более того, многие фермеры заявляют о своем намерении и дальше пересматривать цены в сторону повышения. Свое решение они объясняют активным спросом на качественный картофель.

Цены на овощи в Украине

В Украине овощи продолжают дорожать. Так, в конце прошлой недели стало известно, что импортные томаты, которые составляют основную часть предложения на рынке, начали стоить 80-90 грн/кг, на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Эксперты подчеркнули, что если рассматривать пятилетнюю динамику, то в нынешнем сезоне оптовые цены на помидоры достигли новых рекордных отметок.

В то же время украинские производители начали продавать морковь высокого качества по цене 11-15 грн/кг, что на 10% выше, чем неделю назад. Драйвером роста цен на этот овощ является, как и для томатов, повышение спроса перед праздниками.

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