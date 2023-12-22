Цены на овощи растут из-за повышенного спроса на них накануне праздников.

Сейчас импортные турецкие томаты, которые составляют основную часть предложения на рынке, стоят 80-90 грн/кг на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают эксперты аналитической платформы EastFruit, активный рост цен на данную продукцию на украинском рынке провоцирует заметное повышение спроса на тепличные помидоры в преддверии новогодних праздников.

Отмечается, что импортные помидоры в Украине уже продаются в среднем на 32% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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"А если рассматривать пятилетнюю динамику, то в нынешнем сезоне оптовые цены на помидоры достигли новых рекордных отметок", – добавили эксперты.

Большинство участников рынка не исключают возможности и дальнейшего роста цен на тепличные овощи, как минимум до того момента, пока предложение полностью не покроет спрос.

В то же время украинские производители продают морковь высокого качества по цене 11-15 грн/кг, что на 10% выше, чем неделю назад. Эксперты подчеркивают, что тенденция роста цен отмечается исключительно в сегменте моркови высокого качества, которую закупают для дальнейшего хранения.

Отмечается, что драйвером роста цен на этот овощ является, как и для томатов, повышение спроса перед праздниками. Аналитики подчеркнули, что при этом морковь предлагается к продаже на 25% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты прогнозируют возможный дальнейший рост цен в сегменте качественной моркови и в ближайшее время. В своих прогнозах они опираются на постепенное уменьшение объемов именно качественной моркови в хранилищах у местных производителей.

Стоимость праздничного меню

По данным экспертов, традиционное рождественское меню (кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники с картошкой, с капустой, с вишнями, тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые) обойдется в расчете на среднестатистическую украинскую семью около 969,74 грн.

В частности, пшеничная кутья (950 г продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 103,71 грн, готовые наборы для традиционного узвара – 66 грн (600 г на 2 л воды).

Новогоднее меню из традиционных блюд таких как салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. обойдется на семью из четырех человек около 2879,15 грн, то есть на 8,4% дороже, чем в прошлом году.

В частности, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. Это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года.

Зато салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года (133,08 грн).

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