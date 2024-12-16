Экспорт украинского пива также до сих пор не вернулся к довоенным показателям, однако, как и производство, растет из года в год.

Производство пива в Украине за 11 месяцев 2024 года выросло на 4,9%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщает отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод "Укрпиво".

"Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об. %) за 11 месяцев 2024 года составил - 129,8 млн. дал, и составляет 104,9 % к аналогичному периоду 2023 года", - говорят специалисты.

В то же время, довоенного уровня производства эти показатели до сих пор не достигли. Если сравнивать с показателями 2021 года, производство пива в стране сократились на 17,5%.

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В прошлом году производство пива в стране также демонстрировало положительную динамику - в 2023 году украинские пивовары изготовили 133 млн дал пива, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Это может свидетельствовать о постепенном восстановлении украинской пивной отрасли, пострадавшей от полномасштабной войны и нарушения цепей поставок и сбыта.

Экспорт украинского пива также до сих пор не вернулся к довоенным показателям, однако, как и производство, растет из года в год.

Так, по данным Государственной таможенной службы, за 11 месяцев 2024 года Украина экспортировала пива из солода на 27,8 млн долл. (за весь 2023 год этот показатель составлял 24,4 млн долл.). Для сравнения, в 2021 году мы экспортировали пива на 42,2 млн долл.

В то же время, импорт восстановился и даже превысил довоенные показатели: за январь-ноябрь в Украину было ввезено пива на 72,5 млн долл. (в 2021 году -71,7 млн долл.).

Пищевые привычки украинцев

Согласно исследованию ВОЗ, половина украинцев (50,5%) время от времени употребляет пиво. Согласно этим данным, каждый взрослый житель Украины употребляет пиво в среднем 27 дней в году, по 750 мл за один раз.

При этом, согласно приведенным данным, хотя бы раз в месяц алкоголь употребляли 62,7% украинских мужчин и 40,3% женщин.

Согласно исследованию Gradus Research Company, из-за полномасштабной российско-украинской войны практически половина граждан нашей страны (49%) изменили свои пищевые привычки. Из-за повышения цен, стресса и атак россиян, украинцы начали чаще употреблять алкогольные напитки. Об этом сообщили 19% опрошенных.

Рынок пива - интересные новости

Ранее специалисты выяснили, где в мире можно приобрести самое дешевое пиво. Как сообщается, во Вьетнаме пенный напиток обойдется примерно в 17 раз дешевле, чем в Великобритании.

По словам специалистов, причиной этого являются доступные местные ингредиенты и относительно дешевая рабочая сила, которая занята в производстве популярного алкогольного напитка.

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