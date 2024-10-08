Во Вьетнаме пенный напиток стоит в 17 раз дешевле, чем в Великобритании.

Самое дешевое пиво в мире можно приобрести во Вьетнаме. Об этом пишет Mirror. Издание ссылается на пользователя TikTok с ником @louiecarabott.

Мужчина утверждает, что во Вьетнаме можно приобрести "17 бокалов пива по цене одного", имея в виду стоимость напитка в Великобритании.

"Учитывая, что средняя цена пинты в Великобритании превысила отметку в 5 фунтов стерлингов, тем, кто хочет выпить дешевле, возможно, повезет вместо этого отправиться во Вьетнам. Всего 40 пенсов за пинту, трудно не согласиться с мнением Луи о том, что это самое дешевое пиво на планете", - говорится в статье.

Видео дня

Пользователь отметил, что на вкус пиво "довольно приличное", при этом оно продается везде в стране:

"Это безумно дешево. В Лондоне вы заплатите 7 фунтов стерлингов за пиво, это безумие. Здесь оно стоит 40 пенсов. Стоит того, чтобы просто съездить сюда ради пива".

Почему пиво во Вьетнаме такое дешевое?

Многие сорта пива, которые потребляют во Вьетнаме, производятся на местном уровне, что уменьшает налоги на импорт и транспортные расходы. Местные ингредиенты и рабочая сила также, как правило, дешевле, что способствует снижению затрат на производство.

"При этом Вьетнам традиционно имеет более низкие налоги на алкоголь по сравнению со многими другими странами, что может сделать пиво более доступным. Однако стоит отметить, что вьетнамское правительство рассматривает возможность повышения акцизов на алкоголь, чтобы решить проблемы со здоровьем", - отмечает издание.

Последние новости о пиве

Ранее УНИАН сообщал, какая норма пива в день безопасна и когда после него можно садиться за руль. По словам экспертов, условно приемлемая для потребления за раз доза - это не более 250 мл пива - для женщин и не более 500 мл - для мужчин.

При этом врачи предупреждают, что пить пиво ежедневно нельзя - следует исключать потребление алкоголя минимум 3-4 дня в неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: