Украинцы стали меньше есть и больше употреблять алкоголь

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации почти половина украинцев (49%) изменили свои пищевые привычки. Главными причинами стали повышение цен на продукты, стресс и атаки российской армии.
Согласно исследованию Gradus Research Company, самый высокий показатель среди молодежи в возрасте от 18 до 34 – 54%.
При этом указано, что больше всего на пищевые привычки влияет стресс – 83%, что привело к следующим последствиям:
- питается нерегулярно - 49% респондентов;
- употребляют больше нездоровой пищи – 42%;
- имеют пониженный аппетит - 41%;
- пропускают приемы пищи - 41%.
Кроме того, украинцы стали чаще употреблять алкоголь. Об этом сообщили 19% опрошенных.
Также полномасштабная война повлияло на выбор украинцев:
- 64% – выбирают более дешевые продукты;
- 48% – чаще готовят дома;
- 59% – выбирают продукты длительного хранения из-за отключений света;
- 50% – едят холодную пищу.
Помимо этого, украинцы стали больше экономить на питании, в частности, это в большей мере коснулось людей в возрасте от 56 лет – 77% от общего числа опрошенных.
На чем экономят украинцы:
- 49% – кондитерские изделия;
- 48% – рыба и морепродукты;
- 11% – базовые продукты, как хлеб, масло, мука, крупы, яйца, овощи.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Уже больше месяца, обновляя рекорды, в Украине дорожает картофель. На сегодня цены на овощ уже в три раза выше, чем в прошлом году. В то же время цены на капусту начали снижаться.
При этом рекорды подорожания демонстрирует огурец, цены на который растут третью неделею подряд. Также во фруктово-ягодном сегменте цены преимущественно росли.