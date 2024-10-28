Украинцы стали меньше есть и больше употреблять алкоголь

Отмечается, что украинцы стали больше экономить на питании.

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации почти половина украинцев (49%) изменили свои пищевые привычки. Главными причинами стали повышение цен на продукты, стресс и атаки российской армии.

Согласно исследованию Gradus Research Company, самый высокий показатель среди молодежи в возрасте от 18 до 34 – 54%.

При этом указано, что больше всего на пищевые привычки влияет стресс – 83%, что привело к следующим последствиям:

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питается нерегулярно - 49% респондентов;

употребляют больше нездоровой пищи – 42%;

имеют пониженный аппетит - 41%;

пропускают приемы пищи - 41%.

Кроме того, украинцы стали чаще употреблять алкоголь. Об этом сообщили 19% опрошенных.

Также полномасштабная война повлияло на выбор украинцев:

64% – выбирают более дешевые продукты;

48% – чаще готовят дома;

59% – выбирают продукты длительного хранения из-за отключений света;

50% – едят холодную пищу.

Помимо этого, украинцы стали больше экономить на питании, в частности, это в большей мере коснулось людей в возрасте от 56 лет – 77% от общего числа опрошенных.

На чем экономят украинцы:

49% – кондитерские изделия;

48% – рыба и морепродукты;

11% – базовые продукты, как хлеб, масло, мука, крупы, яйца, овощи.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Уже больше месяца, обновляя рекорды, в Украине дорожает картофель. На сегодня цены на овощ уже в три раза выше, чем в прошлом году. В то же время цены на капусту начали снижаться.

При этом рекорды подорожания демонстрирует огурец, цены на который растут третью неделею подряд. Также во фруктово-ягодном сегменте цены преимущественно росли.

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