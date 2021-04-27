Стоимость пасхальной корзины на семью в этом году составляет около 712 грн.

Пасхальный набор продуктов для одной семьи в этом году подорожал на 10% по сравнению с 2020 годом.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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"Если в пасхальную корзину положить паску (0,5 кг), десяток яиц, масло (200 г), творог (0,5 кг), сыр (0,5 кг), домашнюю колбасу (1 кг), сало (0,5 кг), запеченную курицу (1 кг) и запеченную свинину (1 кг) – стоимость такой корзины выйдет около 712 грн, что на 10% больше аналогичного пасхального набора год назад", – говорится в сообщении.

Больше всего выросли в цене яйца – на 53%, а также паски – на 21% и курятина – на 17%.

В частности, покупная паска в этом году обойдется украинцам в среднем в 85 грн (против 70 грн в прошлом году), десяток яиц – 35 грн (против 23 грн в 2020 году), творог – 60 грн (против 54 грн), твердый сыр – 124 грн (против 113 грн), куриная тушка – 63 грн (против 54 грн), сало – 42 грн (против 38 грн).

Также подорожало сливочное масло – до 46 грн (против 44 грн) и колбаса – до 134 грн (против 130 грн).

В то же время стоимость буженины (запеченной свинины) к Пасхе 2021 года снизилась до 111 грн (против 113 грн годом ранее).

Предыдущие прогнозы

Экономисты прогнозировали существенное подорожание продуктов в апреле-мае 2021 года, следовательно, пасхальная корзина в этом году подорожает на 15%. Учитывая цены, которые были на начало апреля, эксперты заявляли о том, что корзина обойдется украинцам минимум в 850 гривен.

Согласно расчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", продуктовая корзина к Пасхе в 2021 году дороже всего обойдется жителям Киева (1060 грн), а дешевле всего – в Тернополе (868 грн).

Сколько стоила пасхальная корзина год назад

В 2020 году был составлен рейтинг стоимости пасхальной корзины по областям Украины. Самая дешевая пасхальная корзина была Тернопольской области - 683 грн, а самая дорогая - 876 грн - в Киеве.

Стоимость пасхальной корзины на востоке колебалась в пределах 713-812 грн. В Запорожской области она обошлась в 713 грн, в Днепропетровской - 729 грн, в Донецкой - 770 грн, а в Луганской области - 778 грн. Самым дорогим в регионе был продуктовый набор в Харьковской области – 812 грн.

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Автор: Анна Нагорная