Стоимость домашней выпечки составит 120 грн за кг.

В Украине в 2021 году стоимость пасхальной корзины будет составлять 780 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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Традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 160 грн - то есть на 25,8% - дороже, чем в прошлом году.

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины, домашней выпечки, составит 120 грн за кг.

Рост стоимости кулича обусловлен подорожанием яиц, сахара, муки, сливочного масла и зерновых культур.

Еще одна обязательная составляющая пасхальной корзины – яйца, в этом году стоят на 90% больше, чем в марте прошлого года – 38 грн за десяток.

Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 135 грн (230-280 грн за 1 кг).

По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы - на 10,2%. Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг).

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - ее стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн, или на 20,2%, больше стоимости такой же корзины в 2020 году.

За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Предыдущий прогноз

Экономисты прогнозировали существенное подорожание продуктов в апреле-мае 2021 года, следовательно, пасхальная корзина в этом году подорожает на 15%. Учитывая цены, которые были на начало апреля, эксперты заявляли о том, что корзина обойдется украинцам минимум в 850 гривен.

Сколько стоила пасхальная корзина год назад

В 2020 году был составлен рейтинг стоимости пасхальной корзины по областям Украины. Самая дешевая пасхальная корзина была Тернопольской области - 683 грн, а самая дорогая - 876 грн - в Киеве.

Стоимость пасхальной корзины на востоке колебалась в пределах 713-812 грн. В Запорожской области она обошлась в 713 грн, в Днепропетровской - 729 грн, в Донецкой - 770 грн, а в Луганской области - 778 грн. Самым дорогим в регионе был продуктовый набор в Харьковской области – 812 грн.

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Автор: Елена Коваленко