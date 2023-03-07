Без восстановления логистических маршрутов по Черному морю Украине будет очень трудно, если вообще возможно, восстановить хотя бы частично промышленный потенциал, который у нас был в течение последних довоенных лет, убеждена Буймистер.

Разблокировка портов в Черном море даст Украине десятки миллиардов валютной выручки и поможет в восстановлении промышленности. Однако свободное судоходство - это вопрос не только для Украины, но и для всех других стран черноморского региона, поэтому его необходимо решить. О таком заявила народный депутат Украины, член Комитета ВР по экономическому развитию Людмила Буймистер.

"Свободное судоходство - это вопрос не только для Украины, но и для всех других стран черноморского региона. Поэтому, думаю, в таком формате мы сможем довести эти переговоры и все-таки разблокировать морские пути", - убеждена нардеп.

По ее словам, без восстановления логистических маршрутов по Черному морю Украине будет очень трудно, если вообще возможно, восстановить хотя бы частично промышленный потенциал, который у нас был в течение последних довоенных лет.

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"Однозначно вопрос логистики - это вопрос номер один на сегодняшний момент. И этот вопрос мы должны решать совместно с нашими партнерами и находить пути. Нужно поднимать вопрос, долго ли будет Российская Федерация держать в заложниках фактически весь Черноморский регион", - подчеркнула Буймистер.

Она акцентировала, что заблокированные морские порты - это десятки миллиардов недополученной валютной выручки. И в то же время - это заработные платы работников предприятий, чья продукция экспортировалась морскими путями.

"Это в принципе вопрос выживания нашей промышленности. Ведь без восстановления черноморских логистических маршрутов о какой экспортоориентированной промышленности мы можем говорить? Наша промышленность была экспортоориентированной всегда. И по большей части весь экспорт осуществлялся по морю. Поэтому особенно сейчас, когда конфликт у нас уже набирает черты войны на выживание, затяжной, долгой, в том числе в экономической плоскости, нам для общей победы в этой войне с партнерами нужно более активно проработать и вопросы выживания украинской промышленности и логистики", - резюмировала Буймистер.

Как известно, ранее украинское бизнес-сообщество - Европейская Бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" - обратилась к Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу, и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится на разблокирование судоходства, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские.