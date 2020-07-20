Около пяти тысяч сотрудников "Укрлендфарминга" вышли на митинг с требованием прекратить террор агрохолдинга

Аграрии требовали защитить свои рабочие места от давления силовых органов и добивались выполнения законного решения суда.

Около 5000 сотрудников одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" вышли на митинг с требованием прекратить давление на компанию, которое осуществляют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге под Кабинетом министров собрались аграрии из Херсонской, Винницкой и еще 20 областей, где находятся предприятия "Укрлендфарминга". Они призывали прекратить террор силовых органов и сохранить рабочие места для более чем 27 тыс. сотрудников компании, которая ежегодно платит более 3 млрд грн налогов в госбюджет.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью агрохолдинга "Укрлендфарминг" и "Авангард" Евгения Манженко, НАБУ, САП и ВАКС игнорируют решение Печерского районного суда, который признал незаконным повторное открытие дела против акционера "Укрлендфарминга" Олега Бахматюка, экс-владельца "VAB Банка", из-за подозрения в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного банку Национальным банком Украины.

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"Печерский суд признал, что это дело было незаконным, суд постановил дело закрыть и Генеральная прокуратура выполнила это решение. Но есть наши "дорогие друзья" – Артем Сытник (глава НАБУ - УНИАН) и Назар Холодницкий (глава САП - УНИАН), которые решили, что закон может быть не единым для всех, и что можно продолжать террор нашей компании. Они решили подать апелляцию на решение суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию", – сказал он во время выступления со сцены.

Он также подчеркнул, что давление силовых органов на компанию может привести к закрытию 6 крупных птицефабрик, входящих в состав "Укрлендфарминга".

Спустя полчаса митинга к аграриям вышли представители Кабмина, которым передали обращение с 27 тысячами подписей к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой восстановить справедливость и проконтролировать выполнение законного решения суда.

"Мы хотим защитить свое и требуем одинаковых правил для всех: выполнения закона и законного решения суда, которое должно работать вот уже полтора месяца. Наши сотрудники стояли здесь зимой, под снегом, и стоят сейчас под зноем вместо того, чтобы собирать урожай. Мы не устанем приходить сюда, но надеемся, что сегодня нас услышат", - сказала со сцены операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток.

Под Кабмином несколько тысяч аграриев кричали лозунги "Руки прочь от "УЛФ", а также "Сытника - вон", требуя отставки главы НАБУ. Позже колонна с митингующими переместилась под апелляционную палату ВАКС, которая в нарушение норм закона приняла к рассмотрению апелляцию НАБУ и САП на решение Печерского суда, которое не подлежит обжалованию.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года детективы НАБУ сообщили бизнесмену Олегу Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного обанкротившемуся «VAB Банку» Национальным банком Украины и повторно открыли уголовное производство, закрытое в 2016 году. Печерский районный суд признал незаконным открытие дела.

В июне 2020 года Офис Генерального прокурора выполнил решение суда о закрытии уголовного производства, Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала решение суда таким, что подрывает правоохранительную систему.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет одним из крупнейших в стране банков плодородного чернозема, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой специализируются на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

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